“GalBaTir” e “Cittadinanza Attiva Pellegrina” insieme per il recupero e la valorizzazione dell’antica specie del grano "secria"

Maisano - OliveriIn data 12 giugno u.s. è stato sottoscritto presso la sede di Villa San Giovanni del Gruppo di Azione Locale Basso Tirreno Reggino l’Accordo di Partenariato prot. n. 419/23 tra il “GalBaTir” e l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”.

L’ Accordo è finalizzato alla realizzazione di un progetto di recupero e valorizzazione dell’antica specie di grano autoctona, denominata <secria>, nonché a promuovere una filiera panificatoria sostenibile in tutte le sue fasi, attenta all’ambiente e rispettosa della tradizione, del lavoro e della cura delle materie prime.

In tal guisa l’Accordo di Partenariato prevede, altresì, l’inserimento del progetto nella Programmazione 2023-2027 del “GalBaTir” all’interno di una misura/azione di finanziamento rivolta ai produttori, ai trasformatori e alla promozione e valorizzazione dell’intera filiera.

Il primo appuntamento per la presentazione del progetto, parte dalla storia produttiva dell’antico borgo di Pellegrina, allargando la riflessione all’area pre-aspromontana e alle opportunità di sviluppo sul territorio metropolitano e regionale.

L’evento convegnistico organizzato dall’Associazione“Cittadinanza Attiva Pellegrina”e dal“GalBaTir”, patrocinato dalle Amministrazioni Comunali di Bagnara Calabra e Sant’Eufemia d’Aspromonte, dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana, dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) e dall’Istituto Tecnico Agrario“Einaudi – Alavaro” di Palmi (ITA), con la fattiva collaborazione del gruppo “Panificatori Pellegrinesi”, si terra sabato 24 giugno p.v., ore 18,00, presso i locali dell’ex AGEC, siti a Pellegrina di Bagnara Calabra, in C.da Cava Barano, snc, per discutere di grani antichi e del loro impiego, in un’ottica di valorizzazione e resilienza - in chiave moderna - dell’antica arte della panificazione; una sorta di ritorno alle origini, dove il nuovo abbraccia il vecchio generando innovazione nella tradizione. Un tentativo di aprire nuovi orizzonti culturali - ancor prima che economici - che si sposino col primigenio obbiettivo di tenere tenacemente in vita una filiera produttiva autosufficiente che rischia altrimenti di scomparire.

Al termine del convegno degusteremo tanti prodotti tipici locali e altre prelibatezze, tutti preparati col grano <secria>, realizzati dai “Panificatori Pellegrinesi”, dagli chef Domenico Fedele e Daniele Lopez e dalla “Fattoria Didattica Caratozzolo”. La Cooperativa “Agricostaviola” presenterà il vino di zibibbo <GramàCostaviola IGT>.

VI ASPETTIAMO!!!