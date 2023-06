CATANZARO Medaglie commemorative d'onore per due cittadini di Bagnara, Luigi Oriana e Carmine Domenico De Leo

Medaglie donore commemorative 1 classe 1921 di Bagnara Calabra, le medaglie commemorative per i periodi bellici 1940-43 e 1943-45; in quegli anni Oriana ha partecipato alle operazioni belliche sul territorio nazionale a difesa della Patria, ed ha partecipato alla campagna di Grecia e precisamente a Cefalonia con la divisione Acqui. Hanno ritirato le medaglie i Figli Vincenza e Giovanni. Conferite a Catanzaro al Carabiniere Luigi Oriana,

Altro riconoscimento, sempre a Catanzaro, al soldato Carmine Domenico De Leo, classe 1913 di Bagnara Calabra, a cui sono state conferite le medaglie commemorative per i periodi bellici 1940-1943 e 1943 - 45. De Leo ha partecipato nel 1941 alle operazioni belliche nel territorio slavo-albanese. Nel 1942, ha partecipato alle operazioni di guerra in Francia dove a seguito dell'armistizio fu fatto prigioniero dai tedeschi. E' ritornato in Italia il 2 Gennaio 1946. Ha ritirato le medaglie il nipote Luigi De Leo. Il 2 giugno invece, presso il teatro Politeama a Catanzaro, in occasione della Festa della Repubblica, conferita a Carmine Domenico De Leo la Medaglia d'Onore. Le medaglie d'onore vengono concesse dal Presidente della Repubblica a “cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto e per l’economia di guerra”. Nutrita la partecipazione di parenti e amici che hanno speso, tutti, una parola a ricordo del proprio congiunto, testimoniando così affetto e partecipazione ai valori e ai principi etici della grande famiglia dell'Esercito Italiano.

