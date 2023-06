Assemblea pubblica dei "No Ponte" il 15 giugno a Reggio Calabria

No Ponte -La questione infinita “Ponte sullo Stretto” vede nuovi sviluppi che impongono una seria mobilitazione anche sul nostro territorio.

A tal fine No Ponte Calabria, NUDM e SaturnA, il 15 giugno p.v. alle ore 18:00 presso lo Spazio Open in via Filippini 25, invitano ad un’assemblea aperta le realtà che negli anni hanno sposato questa battaglia e la cittadinanza tutta. Sarà l’occasione per lanciare la partecipazione all’importante mobilitazione del 17 giugno 2023 ore 17.30 a Torre Faro (ME), e agli eventi già organizzati sul territorio. Sarà inoltre l’opportunità per programmarne di nuovi.