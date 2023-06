La destinazione turistica Costa Viola promossa con un educational tour

Press Tour Il primo educational tour per soli giornalisti organizzato dall'associazione Skål International Calabria si tiene nella magnifica Costa Viola reggina, più precisamente nella città di Palmi e nel tratto costiero delle baie naturalistiche della Tonnara e di Bagnara.

Un programma di tre giorni, dal 12 al 14 giugno, patrocinato dal Comune di Palmi che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le bellezze della Calabria nonché la sua sorprendente autenticità attraverso la narrazione di un gruppo di giornalisti che hanno l'occasione di scoprire il territorio in tutte le sue sfumature e di vivere delle emozioni indimenticabili di turismo esperienziale tra le innumerevoli attrattività della destinazione Costa Viola. All’iniziativa partecipano i giornalisti Graziella Leporati, Mimmo Vita e Ugo Dell'Arciprete, che sono ospitati al Capo Sperone Resort e seguono il fitto programma del tour che mette in risalto le spettacolari risorse naturalistiche della costa, ma anche gli aspetti storico culturali di grande rilievo che sono incastonati in questo lembo di territorio, che annovera sapori e prodotti identitari esaltati nelle pietanze tipiche locali accompagnati dal calore ospitale degli operatori del luogo. Un tour che inizia da Piazza Primo Maggio della città culturale di Palmi fino alla Villa comunale “Giuseppe Mazzini”, nella quale vengono ricordati con un’opera scultorea due illustri personaggi di questa cittadina: il compositore Francesco Cilea e lo scrittore Leonida Rèpaci che sono i principali simboli delle radici culturali di questa meta, collocati in uno spazio incantevole e suggestivo, immerso nella disarmante bellezza di una terrazza sul mare. Dallo stesso mare prosegue l’educational per far ammirare la baia della Tonnara fino a Bagnara, un vasto patrimonio naturalistico, nel quale sono presenti splendide spiagge e grotte: Scoglio dell’Ulivo, caletta di Rovaglioso, Buffari, Tombaro, Pietrosa, Marinella, Leone e Janculla. Terminato il tour sul mare, i giornalisti visiteranno il Parco Archeologico dei Tauriani, la cripta paleocristiana di San Fantino, il santo più antico della Calabria e incontreranno i 'mbuttaturi in costumi tipici per scoprire la tradizione della Varia di Palmi, patrimonio immateriale dell’Unesco, che quest’anno si terrà il 27 agosto. Dal parco si giunge alla “Guardiola”, sito del sentiero turistico “Leonida”, balcone a picco sul mare presso la villa dello scrittore Leonida Rapaci. Il sentiero inaugurato lo scorso anno annovera tra le tappe anche l’affaccio sullo Scoglio dell'Ulivo, proposto di recente come geosito mondiale. Risorse promosse attraverso questa iniziativa che parte dagli skalleghi Ana Maria Stan, Bruno Strati, Fortunato Princi e Marco Borgese, fanno da corollario al patrimonio enogastronomico proposto durante il giro turistico, che prevede la degustazione di pietanze tipiche locali all'agriturismo Villa Nunzio e sulla Terrazza Lido Ulivarella accompagnate da vini dei terrazzamenti della Costa Viola, produzioni identitarie e frutto di quella “viticoltura eroica” delle “armacìe”, secolari muri a secco che sostengono i ripiani vitati affacciati sullo Stretto e a strapiombo sul mare. Si concluderà questa esperienza culinaria con l’assaggio dei dolci tradizionali della rinomata pasticceria Cardone, già insignita dai reali nel 1800. Non rimane che attendere le considerazioni dei giornalisti di questa splendida parte di cornice della Costa Viola che deve il suo nome alla descrizione del filosofo Platone ed è un caleidoscopico attrattivo di notevole spessore per la molteplicità di turismi presenti: paesaggio incantevole, panorama eccezionale, storia millenaria, presenza archeologica e mare color viola si amalgamano in modo straordinario.