Nei toponimi la memoria dei luoghi

cardeto - pro locoRicerca della Pro Loco di Cardeto in collaborazione con L’Altro Aspromonte

Si è concluso il lavoro iniziato circa sette mesi addietro sui toponimi presenti nel territorio di Cardeto, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, facente parte dell’area grecanica.

I toponimi sono le tracce che l’uomo, negli anni, ha lasciato sul territorio, usati per individuareun determinato luogo (frazione, località, monte, ecc.) la cui etimologia è spesso sconosciuta.Interpretarla costituisce un vero ed impegnativo lavoro che, a volte, nasconde la storia di chi un tempo viveva quel luogo.Per lo studio toponomastico di un sito assumeun valoreindispensabilela forma dialettale, unitamente alla corretta dizione, per ricostruirne la forma originaria; altrettanto rilevante sono, poi, le documentazioni storiche e orali disponibili. È necessario, infatti,conoscere il sito geografico e la storia della località, le caratteristiche e la lingua del territorio per ottenere uno studio maggiormente veritiero; fondamentali, pertanto, sono le conoscenze diffuse tra la gente che abita e vive quel dato luogo.

Questo tipo di ricercaè stata fortemente voluta dalla Pro Loco CardetoE.T.S.che ha contattato il prof. AlfonsoPicone Chiodoper avviare una collaborazione con l’obiettivo di valorizzare le proprie radici e creare uno sviluppo reale e sostenibile del territorio cardetese. Il prof. Picone Chiodo, infatti, è uno dei massimi conoscitori dell’Aspromonte e gestisce il sito www.laltroaspromonte.it, vero e proprio centro di documentazione della nostra montagna. In particolare, sulla toponomastica sta conducendo una ricerca in alcuni paesi dell’area grecanicaraccogliendo ben 800 toponimi. Con la consulenza cartografica del dottore forestale Francesco Manti sono stati resi disponibili in una mappa nella pagina www.laltroaspromonte.it/cartografia/#toponimi-dellarea-grecanica che con quelli di Cardeto giungono a ben mille lemmi.

Hacosì evitato che l’oblio della memoria cancellasse per sempre quei luoghi.La Pro Loco, quindi, con entusiasmo ha aderito a questa iniziativa per fare rinascere luoghi oggi abbandonati. Con questo fine, ha coinvolto la popolazioneper portare alla luce la storicità dei toponimi presenti sul territorio di Cardeto. Preziosa è stata la collaborazione dei soci della Pro Loco nel rintracciare i diversi toponimi, le informazioni su di essi e indispensabile il coordinamento del prof. Picone Chiodo.

L’idea di studio e di ricerca dei toponimi cardetesi è stata, altresì,sposatadalla dirigente scolasticadell’I.T.T. “Panella-Vallauri” della città Metropolitana di Reggio Calabria, la prof.ssa Marino Teresa, cha ha voluto coinvolgere, tramite attività di P.C.T.O. (alternanza scuola-lavoro), gli alunni di alcune classi dell’indirizzo di “Informatica e Comunicazione”. Gli studenti, sapientemente guidati dal prof. Stefano Infantino, stanno contribuendo alla ricerca sul territorio cardetese,portando innovazione e modernità al lavoro avviato dalla Pro Lococon l’ideazione di un’applicazione utile nella seconda fase della ricerca.

A breve, infatti, si inizierà a percorrere il territorio e tramite l’app,la mappa verrà implementata registrando ulteriori toponimi con la loro esatta geolocalizzazione, le curiosità, le foto, ecc.

Un moderno strumento, facile nell’uso, che daràla possibilità ai viaggiatori/escursionisti di conoscere quei luoghi anche dal punto di vista storico e tradizionale.

Emozioni evidenti da parte di tutti i partecipanti, entusiasmo sprizzante dagli studenti coinvolti nel progetto e profonda felicità da parte dell’intera comunità di Cardeto nel vedere il proprio paese protagonista di una così importante attività di ricercaper far riemergere dal passato la memoria dei luoghi.