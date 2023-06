In migliaia a Bagnara per l'incoronazione della Madonna della Montagna di Polsi

incoronazione madonna di polsi

Un bagno di folla in piazza Matteotti per assistere all'incoronazione della Madonna della Montagna di Polsi. Un evento che ha fatto registrare a Bagnara Calabra la presenza di migliaia di persone. La statua della Vergine Maria è stata portata a spalla dalla chiesa Madre in piazza e deposta sopra un imponente palco, dove è stata allestita la mensa liturgica. L'evento è stato fortemente voluto da Nino Romeo, custode del simulacro e procuratore per Bagnara Calabra.