Andrea Cifalù è stato eletto Presidente della sezione Coldiretti di Taurianova

Andrea CifalùAndrea Cifalù è un giovane imprenditore della piana meglio conosciuto come "Massaru 'Ndria", soprannome che è divenuto un vero e proprio Brand distintivo e identificativo dei suoi prodotti. Un giovane ragazzo umile e di sani principi cresciuto assieme al nonno dal quale ha ereditato la sua grande passione, quella per i formaggi.

Nonno Giuseppe e 'Ndria” cominciano a produrre formaggio per gioco, in modo sano e sostenibile, utilizzando rigorosamente i metodi della tradizione, con pochissimi animali. Ben presto il formaggio prodotto solo per "uso familiare" ha innescato un effetto "passaparola", sempre più gente chiedeva infatti di poter acquistare questo formaggio. Così nasce l'azienda di Andrea Cifalù. Oggi, quella che era una passione è divenuta un vero Business, i suoi prodotti sono molto ricercati soprattutto all'interno del mercato coperto di Campagna Amica a Reggio Calabria.

Il neo Presidente di Taurianova, oltre ad essere un valido imprenditore e studente alla facoltà di agraria, partecipa da sempre alle attività sindacali della Coldiretti specie attraverso la rete di Coldiretti Giovani impresa, che rappresentano la forza giovane di un'agricoltura che investe nel nostro territorio.

Il Direttore della Federazione Coldiretti di Reggio Calabria Pietro Sirianni e il Presidente Provinciale Domenico Lavorata, sono molto soddisfatti della partecipazione attiva del giovane imprenditore agricolo e sono certi che la responsabilità ricevuta dai soci è l'ennesima occasione per dimostrare che anche una semplice idea può trasformarsi in qualcosa di concreto e dare speranza ai tanti giovani che vorrebbero intraprendere un'attività imprenditoriale nel mondo agricolo.