Gli alunni del "Piria" di Scilla raccolgono rifiuti in spiaggia

compr piria Gli alunni delle classi II e III A della Scuola primaria dell'Istituto comprensivo "Raffaele Piria" hanno partecipato alla raccolta dei rifiuti sulla spiaggia di Scilla per la campagna promossa da "Libri Progetti Educativi". Il progetto è stato curato dalle insegnanti Rachele Bellantone, Maria Briganti, Stefania Di Leo, Clementina Eustachio, Maria Mortelliti.

<<Abbiamo colto l'opportunità - spiega la mastra Bellantone - di richiedere e ricevere del materiale gratuito su cui lavorare in classe. Gli alunni hanno compreso che possono prendersi cura dell'ambiente>>. I bambini hanno realizzato dei cartelloni raffiguranti le coste e le spiagge libere dai rifiuti. <<L'obiettivo delle attività svolte in classe - prosegue l'insegnante - è la tutela del mar Mediterraneo sensibilizzando i piccoli a contrastare l'impatto della plastica in mare. Questo è un percorso iniziato che proseguirà affinchè i bambini possano divenire cittadini attivi e consapevoli>>. Gli alunni, muniti di cappellini, guanti e sacchetti, hanno raccolto i rifiuti abbandonati sulla spiaggia. Alcuni turisti si sono fermati a chiedere informazioni ai docenti. (t.f.)