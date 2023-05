BAGNARA CALABRA Strada per Solano, inizio lavori presumibilmente prima della fine dell'estate

Strada per Solano Nei giorni scorsi Giuseppe Pirrotta, referente della Lega Salvini per l'area tirrenica, ha sollecitato le autorità competenti per la riapertura della Strada provinciale 19 Bagnara Calabra -Covala - Solano. Larteria, secondo l'ordinanza del 24 giugno 2021 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stata chiusa dopo il sopralluogo dei tecnici, i quali hanno riscontrato la continua caduta di massi dalla scarpata sovrastante la strada, in prossimità del Covala a causa di un incendio boschivo.

Lo scorso 24 maggio, il sindaco Adone Pistolesi è l'assessore Angela Randazzo sono stati ricevuti dal dirigente Lorenzo Benestare per discutere della chiusura al transito della strada: <<Abbiamo epsresso la nostra preoccupazione per la ricaduta gravissima, i disagi e i danni che riguardano non solo la nostra comunità solanese ma tutto il paese. Il dirigente Benestare ci ha riferito che l'ordinanza non è assolutamente nelle condizioni di essere revocata. E' in fase avanzata alla Stazione Unica Apaltante un finaziamento del ministero Infrastrutture e Trasporti per la pulizia delle cunette, la riattivazione delle opere idrauliche e del disgaggio del materiale>>.

L'importo finaziario è di 134 mila euro e comprende anche la messa in sicurezza di altre strade provinciali. L'ingegnere Benestare rende noto che l'inizio del lavori, compatibilmente con con i tempi della Suam, inizieranno presumibilmente prima della fine dell'estate. (T.F.)