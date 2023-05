SEMINARA Riaperta al culto la Basilica della Madonna dei Poveri

Seminara riapre la Basilica

Alla cerimonia d'inaugurazione, che si è svolta domenica scorsa, ha partecipato il vescovo Francesco Milito che ha presieduto la celebrazione eucaristica. Per l'occasione è stata prevista la discesa straordinaria della Madonna dei Poveri. Per quant riguarda i lavori s ono stati rifatti gli impianti elettrici, affrescati gli interni della chiesa, collocati alcuni marmi mancanti ad uno dei tabernacoli delle cappelle laterali, inseriti fregi ed arricchiti i capitelli in oro.