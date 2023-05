PALMI Scelto il logo della 30esima Sagra del Pane di Grano

Palmi - Scelto il logoSelezionato il disegno che verrà impresso nel piatto della 30^ Sagra del Pane di grano di Pellegrina, evento previsto per il 9 Agosto dell'anno in corso nonché uno dei più attesi dell'estate bagnarese.

Le rappresentanze si sono riunite nella sede del Comune di Palmi, ospitate dal Sindaco Giuseppe Ranuccio. Tra gli intervenuti ricordiamo il prof. Giuseppe Spoleti, Presidente dell'ente organizzatore, l'Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente, l'assessore Giuseppe Surace ed il consigliere Giuseppe Cardona in rappresentanza del Comune di Bagnara Calabra, il sindaco di Seminara Giovanni Piccolo, il Galbatir Emanuele Oliveri, il maestro della Fabbrica di Ceramica "La Regina" prof. Francesco Spoleti ed il padre spirituale della Chiesa di Maria SS. Annunziata Padre Giuseppe Saraceno che hanno formato la commissione giudicatrice. Per prima cosa, è stato fatto un grande plauso ai giovani artisti ed alla Prof.ssa Alessandra Panaia con il Prof. Tiziano De Luca, questi ultimi portavoce e mentori degli alunni in gara del Liceo Artistico Nicola Pizi di Palmi, diretto dalla Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci. Sono stati portati sul tavolo dei "disegni belli e nuovi", come detto dal Galbatir; le opere hanno infatti colpito e messo in difficoltà la commissione per le proposte così innovative e, soprattutto, per la notevole qualità dei disegni.

Il sindaco Ranuccio non ha mancato di sottolineare quanto sia importante mantenere attivo il sodalizio Scuola-Istituzioni, più che mai essenziale per la valorizzazione della Costa Viola; continua ad essere infatti solida e fruttuosa la collaborazione tra i tre Comuni e le Associazioni coinvolte, non dimenticando il gemellaggio dell'A.P.C.S.A. con la Varia di Palmi, patrimonio immateriale dell'Unesco.

La commissione ha infine orientato la sua scelta su un disegno che rimandasse ad un ideale "abbraccio" unificatore, concetto che è stato volutamente cercato dagli artisti in gara, come puntualizzato dal Prof. De Luca. Non si smette quindi di omaggiare il "sapere delle mani", espressione usata da Padre Giuseppe Saraceno nel suo intervento, sapere che risiede alla base di questa iniziativa: una grande festa dedicata alla bellezza dei prodotti lavorati a mano, in questo specifico caso il pane di grano e le ceramiche di Pellegrina ma anche i disegni realizzati senza l'uso di alcuna apparecchiatura grafica, completamente a mano, dai ragazzi del Liceo Artistico Nicola Pizi di Palmi.

Domenica Maio