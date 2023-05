Bagnara-Solano, Pirrotta (Lega) chiede la messa in sicurezza e l'immediata apertura della strada

Chiusura Strada per SolanoGiuseppe Pirrotta, Referente Lega Salvini Area Tirrenica, scrive al Prefetto di Reggio Calabria, ai Commissari Straordinari del Comune di Scilla, al Sindaco del Comune di Bagnara Calabra, alla Città Metrpolitana di Reggio Calabria, in merito alla messa in sicurezza della strada provinciale Bagnara/Covala/Solano. L'esponente della Lega chiede inoltre la riapertura immediata della strada per evitare ulteriori gravi ed irrimediabili danni alla popolazione di Solano.

<<Dopo anni di chiusura dell’ unica arteria stradale che collega Solano direttamente ai centri urbani di Bagnara e Scilla - scrive Pirrotta - la situazione che si è creata negli ultimi giorni sta realmente esasperando gli animi dei concittadini. Come è ormai noto a tutti, durante tutto il periodo di chiusura nessun intervento è stato attuato per mettere in sicurezza l’arteria stradale e consentirne così la riapertura .Al contrario, proprio in questi giorni, la Città metropolitana di Reggio Calabria ha disposto lo sbarramento della strada, tramite blocchi di cemento, in località Covala, rendendo vana ogni speranza di riapertura tempestiva. La mancata messa in sicurezza dell’arteria stradale con la consequenziale chiusura sta impedendo qualunque traffico veicolare sulla importante arteria. Questa situazione ha arrecato danni enormi a tutti i cittadini che da Solano devono raggiungere i urbani. I Cittadini sono sempre più isolati. II più grosso disagio, viene vissuto dagli anziani che devono spostarsi per le relative cure e dagli studenti che giornalmente sono costretti ad affrontare lunghi viaggi per raggiungere gli istituito scolastici. La situazione è ormai insostenibile e pretende una risposta chiara e sopratutto celere. Davanti a questa situazione limite, in cui vengono negati ai cittadini i diritti fondamentali, si chiede un intervento celere e risolutivo. Non è più possibile perdere ulteriore tempo. Mettere in sicurezza la strada provinciale di Solano, per consentirne la riapertura deve essere una priorità. Il tutto al fine di aiutare gli anziani a curarsi consentendogli di recarsi alle normali visite specialistiche, consentire ai studenti di raggiungeremo i vari istituti scolastici in tempi ragionevoli,migliorare la qualità della vita sopratutto nelle periferie>>.