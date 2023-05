Domenica 28 maggio "Pietra su Pietra", iniziativa di promozione e valorizzazione del paesaggio terrazzato

Pietra su Pietra - Copia

Il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ha iscritto nel 2018 "L'arte dei muretti a secco" nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. L’arte dei muretti a secco consiste nel costruire sistemando le pietre una sopra l’altra, senza usare altri materiali se non, in alcuni casi, la terra asciutta. Queste conoscenze pratiche vengono conservate e tramandate nelle comunità rurali, in cui hanno radici profonde. Queste costruzioni dimostrano l’armoniosa relazione tra gli uomini e la natura e allo stesso tempo rivestono un ruolo vitale per prevenire le frane, le inondazioni e il dissesto idrogelogico, ma anche per combattere l’erosione del suolo e la desertificazione.

Per recuperare questa antica arte e tradizione la Cooperativa Agricola "Terre della Costa Viola" e l'Azienda Agricola "Rasulei", con il supporto di Confagricoltura Reggio Calabria e del GalBatir, propongono per domenica 28 maggio una iniziativa denominata "Pietra su Pietra" che punta alla promozione e valorizzazione del paesaggio terrazzato. L'idea, in futuro, è quella di organizzare un vero e proprio corso di formazione sul recupero dei muretti a secco con il fine di riproporre un mestiere del passato per creare nuove opportunità di lavoro e tutelare il paesaggio. Creare consapevolezza su questo patrimonio storico e per certi aspetti unico è l'obiettivo di "Terre della Costa Viola" e di "Rasulei": <<Un muretto a secco - dicono gli organizzatori - rappresenta un bene paesaggistico e culturale da conservare e tramandare, ed è fondamentale apprezzarne il valore, salvaguardarlo e tramandare le tecniche originarie costruttive per replicarli nel rispetto della tradizione e dell'ambiente>>.