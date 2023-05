Secondo posto per gli studenti dell’IIS FERMI di Bagnara Calabra che hanno accettato la sfida GEWISS

Fermi - GewissIl team dell’ITI E. FERMI di Bagnara Calabra, indirizzo elettronica/elettrotecnica, il 16 maggio 2023 è salito ancora una volta sul podio del concorso “GEWISS”, giunto alla Xedizione di “Un Progetto di Classe”. Il concorso nazionale per gli istituti tecnici a indirizzo elettrotecnico firmato Gewiss Academy quest’anno ha avuto come tema “SAVE ENERGY”. Il gruppo, composto dalla 5D e 4D ITI con i professori Scappatura e Festa, è stato premiato dalla commissione che ha espresso soddisfazione e apprezzamento per il lavoro presentato dagli studenti del Fermi che hanno aderito al bandoconquistando le simpatie dei visitatori e della giuria. Dopo le tre affermazioni che hanno visto nelle edizioni precedenti l’Istituto Fermi classificarsi al primo posto,anche quest’anno l’ITI di Bagnara rientra a livello nazionale tra le prime scuole d’Italia.

“Un progetto di classe”, concorso ideato da GEWISS Academy con l’obiettivo di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso l’uso di software professionali, alle classi partecipanti ha richiesto di definire soluzioni impiantistiche volte al risparmio energetico utilizzando alcune serie di prodotti GEWISS. Scegliere l’efficienza energetica significa usare al meglio l’energia puntando al risparmio energetico a parità di servizio reso, contribuendo ad abbattere le emissioni sia di CO2 sia di inquinanti, indipendentemente dalla fonte di energia utilizzata, fossile o rinnovabile.

Per le sue peculiarità, il concorso si integra molto bene con il percorso formativo delle classi coinvolte, contribuendo a diminuire la distanza tra scuola e mondo del lavoro. I docenti possono infatti utilizzare il progetto per approfondire in maniera dettagliata e stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale. Al contempo, la parte di progettazione apre ampie possibilità per gli studenti, che possono immedesimarsi in un caso reale, imparare i ruoli di un team di lavoro e acquisire competenze tecniche di alto livello.

Un risultato che premia l’impegno profuso negli ultimi anni dall’Istituto Fermi nel rafforzare la sinergia tra mondo del lavoro e mondo della scuola con attività di orientamento, promozione e contatti con le aziende, - commenta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Graziella Ramondino -e rende il giusto merito all’impegno quotidiano che, con discrezione, la nostra comunità scolastica impiega congiuntamente al continuo contrasto della dispersione scolastica e al contenimento del crescente disagio giovanile. Oltre al beneficio diretto sugli studenti, questo dato conferma la validità dell’offerta formativa del Fermi che offre un ambiente accogliente ed adeguato alle attività sia scolastiche che extrascolastiche.Molto importante è la particolare attenzione alla qualità della didattica, la serietà dell’impostazione metodologico-didattica e la sensibilità agli aspetti relazionali del momento educativo rappresentano due tratti distintivi dell’ITI. Infatti per noi gli studenti hanno un ruolo centrale, sono i veri protagonisti della vita scolastica ed uno dei nostri obiettivi fondamentali è di valorizzare al massimo i meriti, le potenzialità e le capacità di ciascuno.

