BAGNARA CALABRA Ponte Covala a rischio, invaso da sterpaglie e ricoperto da una folta vegetazione

Ponte Covala invaso da Sterpaglie Nei giorni scorsi il cavaliere Domenico Cambareri ha lanciato l'allarme per il ponte Covala, ricoperto da una folta vegetazione. Il ponte situato nel tratto tra la Strada statale 18 e la frazione di Solano Inferiore sulla fiumara Sfalassà che sfocia a Bagnara.

<<Nel letto della fiumara in corrispondenza con il ponte Covala - spiega Cambareri - sono cresciuti degli alberi che si appoggiano al lati nord e sud del ponte e, sempre accanto agli alberi, è cresciuta anche una boscaglia che blocca i detriti che la fiumara porta a valle>>. Secondo quanto riferisce Cambareri, l'ultima manutenzione del sito è stata effettuata alcuni anni fa dal Consorzio di Bonifica "Area dello Stretto". <<Vi è un pericolo reale - aggiunge - che un eventuale nubrifagio possa trasportare altri detriti e travolgere il ponte Covala, spazzando via sia gli autoveicoli che le abitazioni>>. Cambareri chiede al sindaco Adone Pistolesi di segnalare con urgenza il problema agli enti preposti: <<Urge fare la manutenzione per evitare un'eventuale catastrofe. Un tale evento, oltre ai danni a persone e cose, isolerebbe l'abitato di Solano>>.

t.f.