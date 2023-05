"Armonie Primaverili" e installazione di nuove panchine, da Solano Inferiore ringraziano l'Amministrazione comunale

Solano - Armonie Prmaverili della piccola frazione della Cittadina della Costa Viola. Da Solano Inferiore ringraziano l'Amministrazione comunale per il concerto che si è tenuto ieri presso la Chiesa S. Maria delle Grazie, e per l'installazione di due nuove panchine. A evidenziare l'impegno del Sindaco e della compagine amministrativa alcuni residenti, e in particolare Pietro Squillace, che da tempo si occupa dei problemi

A commentare il concerto del primo flauto del Teatro alla Scala, Andrea Manco, il delegato alla cutura Rocco Fedele: << Quello di ieri è stato, senza dubbio alcuno, un bel pomeriggio, in un territorio del nostro Comune troppo spesso dimenticato. Sono consapevole che ciò non basti ma ci voglia ben altro per fronteggiare gli atavici problemi che affliggono le nostre frazioni. Da delegato alle politiche culturali della nostra Amministrazione Comunale ringrazio infinitamente la Comunità di Solano Inferiore per aver risposto positivamente a questa nostra iniziativa con la certezza che è solo l'inizio di un lungo e laborioso processo fatto di perseveranza e costanza nel perseguire gli obbiettivi che ci si prefigge. Grazie infinitamente al maestro Raffaele Cacciola per la sua sapiente e professionale opera di direzione artistica, al sindaco Adone Pistolesi e all'amministrazione comunale tutta. Non mi resta che darvi appuntamento al 22 maggio p.v. nella Chiesa di Maria SS Annunziata di Pellegrina con il terzultimo degli appuntamenti previsti dal calendario di eventi musicali "Armonie Primaverili">>.

