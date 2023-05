SCILLA Insediata la commissione straordinaria

comune di scilla Si è insediata a palazzo San Rocco la triade commissariale dopo che lo scorso 6 aprile il consiglio dei Ministri ha deliberato su proposta del Ministro dell'Interno lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità. La gestione del comune di Scilla è stata conferita alla commissione straordinaria composta dal vice prefetto Antonia Maria Grazia Surace, dal viceprefetto aggiunto Antonella Regio e dal funzionario economico finanziario Carla Fragomeni. La durata dell'incarico è di diciotto mesi.

Lo scorso 28 settembre 2022, a seguito dell'operazione "Nuova Linea", il sindaco Pasquale Ciccone si è dimesso perchè indagato per scambio di voto politico-mafioso. Le dimissioni sono state presentate in blocco da tutti i membri della maggioranza. In seguito è stata nominata la dottoressa Antonia Maria Grazia Surace come commissario straordinario. A seguito delo scioglimento dell'ente lo scorso 6 aprile si è insediata la commissione prefettizia. E' stata confermata la dottoressa Surace e affiancata dal vice prefetto aggiunto Antonello Regio che in passato ha ricoperto anche il ruolo di commissario straordinario del Comune di Carolei nel cosentino e dal funzionario economico finanziario Carla Fragomeni della Prefettura di Vibo Valentia.

A distanza di cinque anni il Comune di Scilla viene nuovamente commissariato. A marzo 2018, con Pasquale Ciccone sindaco, l'ente è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. A guidare palazzo San Rocco, fino a settembre 2020, è stata la triade commissariale composta dal vice prefetto aggiunto Filippo La Cava e dal funzionario amministrativo Antonio Costa.

t.f.