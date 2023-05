Scilla invasa dagli escursionisti della FIE Calabria

scilla trekking

L'associazione Magna Graecia Outdoor, attiva da alcuni anni per la promozione del territorio e il recupero degli antichi sentieri, ha accolto a Scilla le associazioni escursionistiche della Fie. Nei giorni scorsi i partecipanti hanno visitato la cittadina, un "Urban Trekking" dedicato ai percorsi scillesi perduti da tempo e adesso in via di recupero, curati da varie associazioni. Gli escursionisti hanno percorso il Sentiero dell'Aquila, che tocca i punti più panoramici e caratteristici delle colline scillesi, inaugurato il 30 maggio 2021 nell'ambito del progetto dei "Sentieri del Mito".