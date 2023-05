Plastic Free, a Palmi una mattina dedicata all’ambiente, all’insegna della libertà e dell’amore per la Terra

plastic free palmiUna fortissima risposta a Palmi ieri, domenica 7 maggio, in occasione della giornata di clean up e sensibilizzazione ambientale organizzata da Plastic Free alla Tonnara. Più di cinquanta volontari si sono dati appuntamento nella zona vicino al Lido Pierino e al Sunset Beach Club per riportare ordine e decoro a un tratto frequentatissimo e caratteristico della costa calabrese.

I volontari di Plastic Free si sono uniti sotto la guida dei referenti Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Maria Cristina Altomonte, Angela Attisano e Giovanni Mannuzza, coinvolgendo gli istituti penitenziari di Locri, Palmi e Laureana di Borrello, insieme ai tutor e a Valeria Votano, referente dell'Associazione Seconda Chance, realtà che si occupa proprio di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti in uscita dalle carceri.

“La mattinata ecologica si è conclusa con più di sessanta sacchi di rifiuti raccolti, tra vetro, plastica, indifferenziato e tanti ingombranti e con una grande gioia nel cuore per essere riusciti ad abbattere stereotipi e pregiudizi e avere fatto squadra con persone speciali, che hanno dimostrato di volersi impegnare per la propria libertà e per la propria terra”, affermano i referenti Plastic Free organizzatori dell’evento.

Un appuntamento riuscito grazie anche al supporto e alla collaborazione del Comune di Palmi e del Sunset Beach Club che hanno aderito e supportato la causa e che preannuncia già future collaborazioni positive e costruttive per il territorio, in nome di un’unica nobile causa.

Plastic Free è già pronta a tornare in azione nel weekend del 20 e del 21 maggio con diversi appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea in tutta la Calabria in occasione della data regionale Plastic Free, un evento che coinvolge annualmente migliaia di volontari in tutte le città calabresi. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti si consiglia di registrarsi al sito nazionale www.plasticfreeonlus.it scegliendo la propria area di preferenza e di seguire il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.