BAGNARA CALABRA Quelli di prima

Il caso analogo occorso nei giorni scorsi all’assessore comunale ai LL.PP. Nancy Demetrio, imbastito per farla saltare dalla giunta Pistolesi, si ritrova nella “cacciata” della Dr.ssa Angela Randazzo, espulsa circa tre anni fa dalla giunta Frosina, a bruciapelo, senza complimenti o preavviso, per fare posto a persona più aderente ai giochi di squadra, in vista delle elezioni comunali allora alle porte.

L’analogia di fondo su cui poggia l’architettura dell’attacco attuale sferrato verso l’assessore ai LL.PP. in carica, è identica; così come gli stessi risultano essere l’impianto concettuale della manovra e i manovratori scesi in campo e messisi all’opera per condurre in porto l’operazione.

L’ex vicesindaco dell’epoca, oggi capo dell’opposizione in Consiglio Comunale, determinato allora contro la Randazzo, appoggiato dai suoi amici interni ed esterni, quelli di sempre per intenderci, hanno marciato, ora come allora, a falange contro la Demetrio per rovesciarla dall’incarico assessorile perché avrebbe oltraggiato la norma sul CUP (Codice Unico di Progetto) relativo a una richiesta di finanziamento afferente a un’opera di un tratto di rete fognaria nel centro urbano di Bagnara. Altri tre progetti, variamente distribuiti sul territorio ai tempi belli della pacchia in Municipio, sono stati pure sfregiati nel CUP dall’assessore incauto e irrispettoso, ma la colpa in questo caso viene giudicata di minore gravità, rispetto al primo sfregio, perché le opere in questione riguardano le aree urbane periferiche.

Per quello che lo sgomento dei nostri lascia intendere e dal dispetto che prorompe dal loro animo ferito per l’onta subita ad opera dall’assessore “esterno”, mi pare abbiano trascurato di dire che a loro, all’epoca bella, era toccato soltanto il compito leggero e sbrigativo di segnalare (al Ministero?), mediante la compilazione della semplice scheda informativa, le necessità sul territorio in seguito a calamità naturali; mentre sugli amministratori odierni si è venuto a scaricare invece il non semplice compito della valutazione dei progetti, dei rilievi tecnici, del calcoli previsionali e delle relazioni sulle compatibilità economica ed ambientale. Tutto l’occorrente insomma che rende “finanziabile” il progetto per adeguarlo e renderlo coerente con le misure normative e con le necessità del territorio in cui deve rientrare.

Concludendo sul punto, credo che il concetto sull’ammissione della spesa che l’Autorità vigilante farà sia quello, principalmente, che il denaro pubblico sia speso bene e che i lavori progettati e da eseguire riducano il più possibile la vulnerabilità del territorio in cui ricadono i lavori finanziati. Il resto rimane affidato alla esclusiva diligenza degli operatori addetti al meccanografico, che non sono orchi divoratori di specie umane.

In definitiva, ritengo sarebbe stato più proficuo e logico per gli ideatori dell’assalto ai LL.PP. comunali, se proprio risultava inevitabile riappropriarsi dell’argomento in nome dell’opposizione e non più come maggioranza ripudiata, offrirsi ad aiutare l’attuale Giunta per meglio e più implementare le opere in programmazione, anziché sceneggiare una commedia che rasenta il dramma e che, per i suoi risvolti improntati più alla paesanità piccina e meschina , rischia di mettere chiaramente in luce la sfrenata, patetica voglia di un ormai più impossibile ritorno all’indietro.

Come per la Randazzo, allora, difesa senza averla mai conosciuta, parimenti sento oggi di non dovermi sottrarre dal fare muro in favore dell’Assessore Nancy Demetrio che conosco bene per consolidati legami famigliari. La difendo non soltanto perché è donna sola, chiara e sguarnita davanti alla politica, ma perché ritengo apertamente improprio, subdolo e perfino indecente l’attacco a lei sferrato dai leggendari sconfitti della lista “Bagnara Bene Comune”; dandole atto e merito, in primo luogo e soprattutto, di coraggio, passione e amore per avere accettato con sacrificio e consapevolezza di assai rischiosa impresa di assumersi un gravame spinoso di compiti da altri lungamente disatteso, accumulato per inerzia politica e incapacità amministrativa.

Quelli di prima, non ancora persuasi che indietro non si torna e che il riciclo delle stesse facce ai nostri giorni non lega con l’urna, sembra vogliano ancora cercare rivincite, nell’idea di fare introitare ai cittadini che avendo votato il 10 giugno scorso per l’attuale amministrazione hanno sbagliato e debbono ora riparare. Questo karma insidioso e ostinato li fa morire dalla voglia di ritornare a votare per rimettersi in sella e riprendere gli insani ozi di prima.

Per la migliore serenità dei cittadini e per un più produttivo e fecondo lavoro di tutti è bene che tali illusioni svaniscano e cedano il posto ad un operare tranquillo e virtuoso nell’interesse della via più ragionevole e utile da indicare alla comunità, con determinazione e fermezza.

Il Sindaco è pietra angolare di questo necessario percorso, e, d’ora in poi, valuterà con maggior rigore le sue uscite pubbliche appellandosi a sagacia ponderatezza per evitare di suscitare con pause sospette illusioni o speranze.

Pari comportamento spetta al rappresentante del Circolo locale PD, che è parte in causa della maggioranza in atto alla guida del Comune; il quale dovrà, a mio parere, quando si determinano situazioni delicate da affrontare, essere più netto ed esplicito nel significare e ribadire il proprio sostegno alla maggioranza e a tutti i componenti della stessa, evitando di fare intravedere timidezze, tentennamenti o addirittura disparità.

Se la comunicazione degli esponenti principali e responsabili della coalizione avrà i necessari leggeri correttivi, il viaggio sarà più facile e la traversata procederà senza rischi.

Giuseppe Maisano