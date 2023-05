Donazione del sangue, gli studenti del Fermi, un esempio da seguire

Donazione Fermi “La donazione del sangue è un atto di profonda solidarietà umana che ha come fine quello di salvare delle vite umane. È un comportamento personale, volontario e gratuito, come indicato anche dal Consiglio Europeo, che fa appello al senso civico ed alla sensibilità di ogni persona che dovrebbe sentirsi chiamata in causa direttamente”.

Si conclude l’iniziativa “Donazione volontaria” del “E. Fermi” di Bagnara Calabra e della sede associata di Villa San Giovanni, in collaborazione da diversi anni con la struttura sanitaria di Bagnara per sensibilizzare gli allievi alla donazione. La donazione tra i banchi di scuola è stata un’insolita lezione di solidarietà per gli studenti del Fermi che si propone di tenere alto l’interesse e la disponibilità alla donazione e, più in generale, di avvicinare le giovani generazioni a tutto ciò che riguarda la salvaguardia della salute. L’iniziativa, a cura dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Bagnara Calabra, condivisa con entusiasmo dalla Dirigente Scolastico del Fermi, prof.ssa Graziella Ramondino, nasce dall’esigenza di diffondere tra i giovani, attraverso la scuola, il valore della solidarietà e della cultura del dono. L’obiettivo non è solo quello di promuovere il volontariato, quale esperienza che contribuisce alla formazione ed alla crescita umana, civile e culturale ma anche quanto sia necessario adottare un corretto stile di vita che consenta di mantenere il proprio corpo in salute anche per conservare la capacità donare e aiutare gli altri. Questa è una tradizione consolidata per il nostro Istituto - spiega la DS Ramondino - accompagniamo i ragazzi a donare il sangue tre volte l’anno, nella speranza che per loro questa possa diventare un’abitudine. Fondamentale è la collaborazione tra il mondo della scuola, della sanità, del volontariato e le istituzioni locali affinché il percorso formativo dei giovani abbia valenza sanitaria, sociale e pedagogica ribadendo così la necessità di un progetto comune. Quest’anno abbiamo coinvolto complessivamente circa 70 giovani e, per far comprendere pienamente il valore della donazione del sangue, sono stati svolti diversi incontri nelle sedi di Bagnara e Villa San Giovanni, momenti di preparazione tenuti da esperti esterni e volontari AVIS che hanno avuto il merito di sottolineare e far comprendere quanto sia importante questo gesto e i vantaggi che questo procura al singolo ed alla società. Successivamente, abbiamo proposto l’esperienza pratica della donazione e quasi tutti i ragazzi, ad eccezione di chi ha particolare problemi di salute, hanno aderito con entusiasmo. Oltretutto, si tratta anche di un’occasione per prendersi cura di sé, perché ad ogni donazione è associata una visita medica che permette un controllo sul proprio stato di salute. La collaborazione con le scuole è fondamentale perché spesso si tratta del primo approccio alla donazione del sangue ed a volte è proprio grazie a occasioni come questa che si diventa donatori abituali. Un gesto di solidarietà, importante e prezioso, di sensibilizzazione sui temi del dono, della solidarietà, della cittadinanza attiva. Il nostro Istituto da sempre è attento alle tematiche sociali e si propone di offrire ai nostri ragazzi un’occasione per riflettere sull’importanza della donazione. Importante avvicinare i giovani alla donazione - conclude la dirigente scolastica - l’iniziativa è da ripetere ogni anno. Crediamo fortemente che i donatori di domani si costruiscono a partire da oggi.

Donazione Fermi 1

Donazione Fermi 2

Donazione Fermi 3