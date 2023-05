Lo Skål International Calabria promuove il pet-tourism con l’evento “Travelling with pets”

locandina borg -La silenziosa ma costante ascesa del pet-tourismè stata promossa dallo Skål International Calabria in un evento con diretta streaming nei giorni scorsi. “Travelling with pets” è stato il titolo scelto per un confronto costruttivo su questo trend turistico che vede emergere significativi cambiamenti nel ruolo del pet in famiglia e in società, specialmente nell’accoglienza in strutture turistiche con servizi adeguati.

I dati e le statistiche Euromonitor parlano chiaro: nel 2021 in Italia sono stati stimati più di 64 milioni di animali domestici tra cui quasi 19 milioni sono cani e gatti. Negli ultimi 15 anni l'evoluzione del ruolo degli animali domestici nella società è stata davvero notevole e i pet hanno fatto nascere nuove professioni e opportunità lavorative. In Calabria, inoltre, è presente la prima destinazione e terza in Italia pet-friendly, che vede impegnata l’amministrazione comune di Santa Caterina dello Ionio, con tanto di delibera comunale, ad avviare un delicato percorso di accoglienza di tutta la comunità.

Questi studi e l’atto significativo di una destinazione turistica pet-friendly calabrese sono stati presi in considerazione dall'associazione Skål Calabria, che ha coinvolto vari professionisti del settore, per programmare un opportuno turismo inclusivo degli animali domestici nella nostra regione e fargli vivere le proprie vacanze senza nessun ostacolo, avendo a disposizione un insieme di servizi dedicati.

Uno degli aspetti principali approfondito dai relatori, quali Isa Tao Badolato, Carmela Di Nardo, Nicola Perri, Domenico Sarleti e Rosalia Chiarappa, è stato quello di non limitarsi ad accettare pet nelle strutture turistiche ma accoglierli attraverso una policy personalizzata di inclusione che preveda tra i servizi ciotole e cuscini, doccini e la disponibilità di dog sitter, indicazioni di ristoranti che accettino la loro presenza e una mappatura dei veterinari più vicini, parchi pubblici o aree recintate dove portarli a spasso fino all’utilizzo di detergenti e deodoranti d’ambiente non tossici per i nostri amici a quattro zampe.

Pertanto, queste buone pratiche devono essere adottate dalle destinazioni turistiche che vogliono avere un ruolo tra le mete pet friendly per il numero sempre crescente di famiglie che vogliono andare in vacanza accompagnati dai loro amici 4 zampe e che spesso, specialmente nel centro e Sud Italia, hanno difficoltà a trovare strutture che accettino animali, figuriamoci che li accolgano.

Gli operatori turistici e le destinazioni che avranno la capacità di ritagliarsi una nicchia di questo mercato turistico, saranno in grado di raggiungere i propri obiettivi aziendali e di immagine di località pet friendly perché in ogni indagine o sondaggio emergere in modo inequivocabile che le famiglie nella propria vita sociale non relegano l’animale domestico solo alle mura casalinghe o al parco, ma fa parte del nucleo familiare tanto da considerarlo come un figlio.

