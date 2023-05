Raiporteaperte …per gli studenti del “Fermi” di Bagnara Calabra

Porte Aperte - RAII Liceali del Fermi in visita alla sede RAI della Calabria. Per divertirsi a fare radio e televisione ed imparare come si racconta una notizia

L'iniziativa, ideata dalle Direzioni aziendali per la Comunicazione e le Risorse umane, è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado per trasmettere agli studenti italiani l'amore per i mestieri della televisione, della radio, di Internet. Per questo ha lanciato l'operazione "Porte Aperte" per permettere a migliaia di ragazzi di visitare gli studi del servizio pubblico, le redazioni di radio e telegiornali, quelle dei siti web, il Museo della Radio e della Tv di Torino. Protagonisti per un giorno”, il 4 maggio 2023, ospiti della sede Rai della Calabria di Viale Marconi sono stati gli alunni del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane dell’Istituto “E. FERMI” di Bagnara Calabra accolti con grande entusiasmo dal direttore della sede Rai Calabria, dott. Massimo Fedele, che -dopo una breve presentazione dei locali e degli studi-ha accompagnato gli studenti a visitare la regia e lo studio tv della Tgr. Con i tecnici di produzione i ragazzi hanno avuto modo di conoscere tutta la fase della preparazione tecnica utile per la buona riuscita di un TG e di un Giornale Radio.La visita è poi proseguita nei vari ambienti della Sede, soprattutto nelle salette di montaggio, nella regia radiofonica. Gli alunni presenti in visita presso la sede sono rimasti entusiasti e hanno manifestato curiosità di apprendere e conoscere tutto quello che circonda il mondo della comunicazione e dell’ informazione.

I momenti di formazione in campo scolastico non avvengono solo fra le aule. E’ importante che anche all’esterno gli allievi acquisiscano competenze. Ogni percorso di studio ha le sue caratteristiche e, dunque, quale migliore occasione per gli studenti liceali del Fermi vedere dal vivo come funziona il mondo dell’informazione con una visita presso gli studi RAI?Il prodotto giornalistico e più in generale quello dell’informazione non è semplice da elaborare ed è giusto che le giovani generazioni comprendano che fare giornalismo o fare comunicazione non può limitarsi ad un semplice taglia e incolla.

Per l’IIS E.FERMI di Bagnara, diretto dalla D.S. prof.ssa Graziella Ramondino, scuola che conta vari indirizzi, sono state aperte le porte della sede RAI regionale della Calabria ove gli studenti nelle vesti di tecnici, operatori, registi e giornalisti, accolti e seguiti nel loro iter formativo, hanno avuto modo di imparare tante cose.Una full-immersion nella tv che educa e diverte, afferma la DS Ramondino,un laboratorio di regia e conduzione televisiva per giovanissimi, un’esperienza unica nel suo genere e di alto valore formativo,che ha dato agli studenti l’opportunitàdi toccare con mano come si svolge il lavoro nella sede Regionale della tv pubblica e di guardare alla RAI come una realtà editoriale in grado di offrire svariate possibilità professionali ai giovani.