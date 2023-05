Arci Caccia, a Bagnara Calabra, nella Zona Addestramento Cani, la Finale Regionale Calabria

Arci Caccia a Bagnara Calabra nella Zona Addestramento Cani la Finale Regionale CalabriaBagnara Calabra, con la zona addestramento cani, è stata scelta come meta per le qualificazioni della Regione Calabria, al campionato Nazionale Arci Caccia. Numerosi i partecipanti arrivati dalle varie province calabresi.

La gara si è svolta domenica 30 Aprile e si è conclusa nell’arco della mattinata,i partecipanti che si sono qualificati come finalisti al 3° Memorial Benedetto Morello sono: Cani Categoria Inglesi 1° classificato Stilitano Carmelo, 2° classificato Lombardo Carmelo e 3° classificato Panzera Domenico. Cani Categoria Continentali 1° classificato Martino Antonino, 2° classificato Laganà e 3° classificato Rosace. La Federazione Arcicaccia di Reggio Calabria, con il suo Presidente Giuseppe Spoleti, ringrazia tutti i partecipanti che hanno contribuito a qualificare la manifestazione in memoria del Maestro Benedetto Morello, invitando tutti agli appuntamenti delle altre manifestazioni che sono in calendario in tutta la Calabria, questo è lo spirito di una organizzazione come l’Arci Caccia radicata sul territorio calabrese che costantemente si occupa di problemi di tutela del territorio ma anche dei ripopolameti di selvaggina. Nei prossimi giorni incontreremo il Dirigente della Citta Metropolitana e solleciteremo che vengano nominati gli organismi degli ATC, anche perché il problema cinghiale e i danni che lo stesso provoca, danneggia le colture agricole con grave danno economico agli agricoltori.