Calabria: Sunia-CGIL, Sicet-CISL, Uniat-UIL regionali partono da Polistena con il piano di assemblee verso la manifestazione di Napoli del 20 maggio

triplice-casaÈ partita dalla Camera del Lavoro di Polistena (RC) la campagna di assemblee promossa dalle categorie in difesa dei diritti degli inquilini di Cgil, Cisl, Uil che proseguirà per tutta la Calabria, dal Pollino a Cosenza, da Catanzaro, a Crotone, a Vibo, a Lamezia e allo Stretto. Gli assegnatari di alloggi sociali e gli inquilini del Comune della Piana, si sono confrontati con Francesco Alì (Segretario Generale Sunia-CGIL Calabria), Gaetana Pesce (Presidente UNIAT-Uil regionale), Raffaele Rotundo (Segretario Sicet-CISL CZ), Renato Fida (Presidente CD Spi-Cgil Calabria), Rosamaria Politanò (CDL Polistena), sulle problematiche riguardanti gli alloggi sociali e le politiche abitative del Comune.

“La campagna di assemblee, in vista della giornata nazionale di mobilitazione del prossimo 20 maggio a Napoli, è volta a sostenere le richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL nei confronti del Governo al fine di ottenere un cambio delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Nella piattaforma sosteniamo anchel’urgenza di rilanciare le politiche abitative nel nostro Paese e di affrontare la nuova fase di emergenza, in particolare nelle aree metropolitane e a maggiore tensione abitativa, determinata dall’aumento dei costi delle abitazioni e dalla ripresa generalizzata dell’esecuzione degli sfratti. È quindi necessario un vero piano di edilizia residenziale pubblica, la messa a disposizione del patrimonio pubblico di abitazioni inutilizzate e il rifinanziamento dei fondi affitto e morosità incolpevoli”, ha evidenziato Francesco Alì nella sua introduzione. Durante l'incontro sono stati toccati i temi dell'abitare e, in particolar modo, i problemi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica evidenziati da assegnatari e inquilini. Gaetana Pesce ha fornito chiarimenti e delucidazioni sulle varie problematiche in discussione oltre che la massima disponibilità dei sindacati degli inquilini al fine di affrontare, unitariamente, le difficoltà emerse.

Raffaele Rotundo, Segretario Sicet-Cisl Catanzaro, ha invitato i presenti a mantenere alta la guardia sulle misure come i fondi a sostegno della morosità incolpevole che spesso non vengono utilizzati e vanno persi. Infine, Renato Fida e Rosamaria Politanò hanno proposto un prossimo appuntamento a Polistena, con inquilini, assegnatari e l’amministrazione comunale ,sulle tematiche delle politiche abitative, ponendosi intantocome punto di riferimento nel territorio per tutte le problematiche degli assegnatari (ricalcolo canoni, certificazione reddituale, volture, acquisto alloggi, estinzione diritto di prelazione, richieste interventi di manutenzione) per cui sarà necessario l’intervento delle OO.SS. degli inquilini. “Le richieste avanzate saranno sostenute unitariamente e saranno oggetto nei prossimi giorni di iniziative specifiche di tutela individuale e di proposte di politiche dell'abitare nei confronti dell'Aterp Calabria e del Comune di Polistena”, concludono Francesco Alì, Gaetana Pesce e Raffaele Rotundo. A Napoli, dunque, il 20 maggio arriverà forte anche la voce degli inquilini della cittadina della Piana che parteciperanno alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil insieme a lavoratori, disoccupati, precari e pensionati che partiranno con il pullman organizzato dalla Camera del Lavoro di Polistena.