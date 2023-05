Plastic Free: domenica 7 maggio un nuovo appuntamento con l’ambiente a Palmi

plas free palmiTutto pronto per un nuovo appuntamento di clean up e sensibilizzazione ambientale a cura di Plastic Free. L’associazione si sposterà a Palmi per un evento speciale in collaborazione con l’associazione “Seconda Chance”, fondata da Flavia Filippi, cronista giudiziaria di La7, con lo scopo di promuovere e realizzare il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.

La data di Palmi coinvolgerà gli istituti penitenziari di Palmi e Locri, con lo scopo di coniugare le esperienze di volontariato delle due realtà associative a livello sociale e ambientale. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Palmi e ha ricevuto il supporto del Lido Sunset Beach Club che ha scelto di sostenere la causa. L’appuntamento è il 7 maggio alle 09:30 alla Tonnara di Palmi, accanto al Lido Pierino, per la pulizia della spiaggia. La partecipazione è aperta a grandi e piccini. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4332/7-mag-palmi Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e da Muraca srl che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato e patrocinato dal Comune di Palmi.