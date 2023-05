SCILLA Protezione dei fondali: firmato protocollo d'intesa con l'Università e il Consorzio Mediterraneo

fond marin La dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, commissario straordinario di Palazzo San Rocco, ha approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Scilla e l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e il Consorzio Mediterraneo per la realizzazione di interventi a protezione dei fondali di Scilla. Verrà realizzato un sistema di strutture denominate "dissuasori antistrascico" che saranno sistemate nei corridoi utilizzati dalle imbarcazioni che praticano la pesca a strascico sotto costa ritenuta illegale.

Inoltre, in un'area localizzata a nord-est di Favazzina verrà installata una struttura particolare denominata di "ripopolamento" per favorire l'attecchimento di larve di specie bentoniche e garantire il rifugio per le specie ittiche. Per la realizzazione del progetto si è costituita un'associazione temporanea di scopo tra l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e il Consorzio Mediterraneo. <<Gli interventi a protezione della ZCS dei fondali - si legge nella delibera del commissario straordinario - comportano per il territorio di Scilla notevoli benefici ambientali con ricadute dirette e indirette sia sulle attività produttive legate alla pesca che sull'attività turistica>>.

Per la collaborazione al progetto, il Comune di Scilla - sempre secondo quanto risulta dalla delibera approvata - non ha nessun onere a carico in quanto tutti i costi legati all'attuazione dell'intervento sono appunto a carico dell'associazione temporanea di scopo dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e del Consorzio Mediterraneo.

t.f.