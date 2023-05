BAGNARA CALABRA La Pia Unione di Santa Cecilia ricorda il servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo

cELEBRAZIONE rUFFO -Anche quest'anno nella cittadina del basso Tirreno che ha dato i natali al vescovo Santo, si ricorda il pio transito elevando preghiere di lode e di ringraziamento al Signore. Oggi e domani, nelle parrocchie della città a conclusione della celebrazione eucaristica sarà recitata la preghiera d'intercessione e per la beatificazione del servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo, approvata da S. E. monsignor Francesco Cacucci arcivescovo di Bari.

Il 29 aprile del 1691 monsignor Tommaso Maria Ruffo concludeva il suo cammino terreno ed iniziava quello verso la meta celeste. L'annuncio della sua morte fu dato alla cittadinanza, come si usava allora, con un colpo di cannone. Tutti i baresi affranti per la grave perdita esclamavano dicendo: <<E' morto tatà nostro!>> Fu un lungo, mesto e continuo pellegrinaggio ininterrotto per due giorni, si pregava, si piangeva e, a rendere glorioso il suo sepolcro, il Signore volle apporvi il suo sigillo facendo, secondo le testimonianze rese sotto giuramento al processo di canonizzazione, per intercessione del suo Servo, recuperare la vista a un cieco e raddrizzare uno storpio vicino alla sua tomba. La venerazione non è dimunuita dopo la morte e dopo tanti secoli, oltre alle sue opere terrene, ci resta la sua paterna intercessione infatti, ancora oggi nel capoluogo pugliese e nella nostra cittadina si ricorda questa figura straordinaria e si prega invocando il suo aiuto per le difficoltà della vita. Sulla sua tomba si rinnovano le guarigioni da malattie e liberazioni dallo spirito del male, ancora oggi fatti prodigiosi sono legati alla sua intercessione. Nella nostra cittadina è la Pia Unione di Santa Cecilia ogni anno, in occasione della morte e soprattutto della nascita organizza momenti di preghiera per ricordare l'arcivescovo dei poveri. L'intento è di fare conoscere a tutti, un autentico gigante della santità, dotato di eccelse virtù umane, cristiane e sacerdotali esercitate in modo eroico in tutte le circostanze di vita. Papa Benedetto XIII, convinto delle virtù non comuni del nostro Ruffo, ebbe a dire: << Gli atti e le opere di monsignor Ruffo sono ammirabili, ma non imitabili>>. Più si studia la vita e l'operato del servo di Dio più si comprende che monsignor Ruffo è un gigante che si staglia nel firmamento della santità come testimone delle “virtù deboli”, quali l'umiltà, il silenzio, il nascondimento, il rinnegamento di se, la povertà dello spirito, il rifiuto del successo, tanto care e gradite a Dio, ma disprezzate e rifuggite dagli uomini.

Vincenzo Panuccio

cELEBRAZIONE rUFFO