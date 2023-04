Caronte &Tourist premia i migliori neo diplomati degli istituti di istruzione superiore “Nostro - Repaci” e “Fermi”e del “Professionale Alberghiero Turistico”

Villa 2 VILLA SAN GIOVANNI - Sono state consegnate a Villa San Giovanni le borse di studio che Caronte & Tourist ormai da 12 anni destina ai più brillanti e promettenti neodiplomati degli istituti superiori, tecnici e nautici sulle due sponde dello Stretto. La cerimonia di consegna si è svolta presso i locali dell’Istituto AlberghieroTuristico di Villa San Giovanni. Presenti per il Gruppo Caronte & Tourist l’AD Lorenzo Matacena, l’AD di C&T IM Vincenzo Franza oltre i dirigenti scolastici Enza Loiero (I.P.Alb.Tur.) e Maristella Spezzano (Nostro-Repaci) e la prof. Donatella Ramondino (E. Fermi). Presenti anche il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti e il rappresentante del sindaco della Città Metropolitana di Reggio, Giovanni Laterra. Ha introdotto e moderato i lavori la giornalistaEva Giumbo.

“Le borse di studio che oggi assegniamo - ha detto Lorenzo Matacena, AD del Gruppo Caronte &Tourist - sono un riconoscimento per la serietà, l’impegno e la determinazione con le quali questi ragazzi hanno completato il ciclo di studi, ma sono soprattutto uno stimolo e una esortazione a fare sempre meglio, a non mollare mai”. Perché - come ha aggiunto Vincenzo Franza, AD di Caronte &Tourist IM - “una società che voglia definirsi civile deve riconoscere il merito, premiare le eccellenze. Siamo tutti quanti bombardati da messaggi e modelli diversi, ne siamo consapevoli. Tuttavia l'impegno, la formazione e le competenze devono sempre prevalere come elementi fondanti di una architettura sociale che deve essere disegnata insieme da famiglie, scuola, istituzioni, terzo settore e imprese”.

“Oggi - ha detto Enza Loiero, dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico - celebriamo la scuola come comunità educante; la cultura che non è archivio di notizie e cognizioni ma capacità di comprendere il mondo e celebriamo i nostri studenti, quei giovani che sono la ricchezza della società, il capitale umano che ci consente di guardare al futuro pensando che sia sempre possibile fare meglio, fare di più. Avete già dimostrato capacità, tenacia, entusiasmo. Sappiate ora dimostrare coscienza di voi, siate testimoni di dignità e giustizia, sappiate meritare il posto che nella società vi attende quali protagonisti attivi del progresso e della sana innovazione”. “La scuola - ha detto Maristella Spezzano, dirigente scolastica del Nostro-Repaci - si prende cura di tutti, sia di chi deve recuperare sia delle eccellenze. Gli educatori raccolgono gli studenti, danno loro le ali, insegnano a volare, ma poi i ragazzi devono volare autonomamente. Perché come diceva Nietzschesi ripaga male un maestro se si resta sempre scolari”. Donatella Ramondino, in rappresentanza della dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi, ha ricordato come una didattica realmente inclusiva debba saper riconoscere e interpretare i segni, non solo nel caso di bisogni educativi speciali ma anche in relazione alle eccellenze.

I dieci vincitori di borsa di studio (€ 1000,00) diplomatisi con un punteggio di eccellenza dopo un excursus scolastico particolarmente brillante sono: Hadfaoui Dounya e Francesca Gatto (I.S.S. Fermi); Francesco Antonino Presentino, Giulia Briganti e Anthea Ranieri (I.P.ALB.TUR.); Cosimo Cicco, Giuseppe Sciarrone, Pasquale Luigi Morabito, Chiara Sofia Marisca e Carmelo Bombelli (Nostro - Repaci).