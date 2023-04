BAGNARA CALABRA Al 1° Maresciallo Vito Di Nunno la "Medaglia d'Oro Mauriziana"

Di NunnoIl Presidente della Repubblica il 28 Novembre 2002 ha conferito 1° Maresciallo VITO DI NUNNO “LA MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA” al merito per i dieci lustri di carriera militare. Lo stesso ha lasciato il servizio attivo il 1° gennaio 2008. La Medaglia Mauriziana è stata istituita dal Re Carlo Alberto, per gli Ufficiali già decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con il nome di “Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri“. Nel dopoguerra, viene estesa ai Sottufficiali e modificata, assumendo il nome di Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare“. Essa ha dato origine all’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziano e più esattamente dall’ex Ordine di San Lazzaro.

La Medaglia viene concessa dal Presidente della Repubblica a ufficiali e sottufficiali delle Forze Armatee Corpi Armati dello Stato, Esercito Italiano, Marina Militare, Aereonautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed ex Corpo della Guardia di P.S. che al compimento di 50 annidi servizio utile, che, con comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato,vengono insigniti della Medaglia D’Oro Mauriziana al Merito. Tale requisito della meritevolezza della carriera militare deve emergere dalla documentazioine matricolare e caratteristica dell’interessato.

La Medaglia Mauriziana viene consegnata ai nuovi insigniti, per norma, da un Generale di Corpo d’Armata ( o grado equipollente) ed in forma solenne, al cospetto di rappresentanze di tutte le categorie dell’Istituzione di appartenenza e di quella dell’Associazione “ Nastro Verde “. Il punzone con il quale sul retro della Medaglia vengono impressi il nome e cognome. Sino a tutto il 2015, la medaglia Mauriziana, è stata coniata in oro zecchinodalla Zecca dello Stato (millimetri 5 x 35). Il modello di medaglia unica per tutti è stato stabilito con Legge 8 ottobre 1984, n°693.

Dalla Medaglia Mauriziana deriva la “Croce di Anzianità di Servizio” per le quattro Forze Armate (EI, MM, e CC) concessa dal Ministero della Difesa ai militari di ogni grado, che riproduce la croce maltese biforcata dell’Ordine di San Lazzaro, con la scritta RI (Repubblica Italiana) sul dritto e la cifra degli annidi anzianitàsul retro, sostenuta dal nastro verde dell’Ordine Mauriziano, la decorazione (in metallo placcato). Inoltre In considerazione di particolari benemerenze;Sentita la Giunta dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto in data Roma 27 dicembre 2002. Ha conferito l’Onoreficienza di CAVALIERE dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al 1° Maresciallo VITO DI NUNNO, con facoltà di fregiarsi delle insigne stabilite per tale classe. Il Cancelliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Cancelleria dell’Ordine medesimo, iscritto nell’Elenco dei Cavalieri Nazionali al n 132795 sez.IV.

Croce d’Argento con stelletta per Anzianità di Servizio (con la scritta XXV) al compimento di 25 anni di servizio per graduati e militari di truppa;

Croce d’Oro con stelletta per Anzianità di Servizio (con la scritta XL) a 40 anni per Ufficiali e Sottufficiali;

Medaglia d’Onore di Lunga Navigazionre di 3 grado bronzo il 16 giugno 1988 viene autorizzato a fregiarsi del distintivo tradizionale per il personmale imbarcato sulle unità delle Capitanerie di Porto;

Cavaliere Mauriziano in data 13 dicembre 2018.

