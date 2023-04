BAGNARA CALABRA Sentenza TAR su concessione servizi portuali: il commento della Cooperativa "Onda Marina"

A seguito del ricorso per l'affidamento della gestione del porto della cittadina della Costa Viola al TAR Calabria, promosso dalla Società Cooperativa Pesca Onda Marina di Bagnara Calabra in data 20 Aprile 2023 è stata emessa la sentenza che ha giudicato illegittima la procedura adottata dal Comune e di conseguenza l'affidamento all'attuale gestore.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha ritenudo fondato il ricorso della Cooperativa Onda Marina e ha condannato il Comune di Bagnara Calabra e la Cooperativa Marevivo a.r.l. anche al pagamento delle spese. A finire nella scure del TAR l'affidamento diretto, considerato dal Comune sottosoglia e calcolato in 37.000 euro che, a quanto asserito in sentenza, non ha tenuto conto del fatturato ampiamente documentato da Onda Marina, già affidataria del servizio.

A seguire le parole dell'Architetto Domenic Gioffrè in rappresentanza della Cooperativa "Onda Marina".