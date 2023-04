SCILLA Ripulita la scalinata del torrente Livorno

torr Nei giorni scorsi i volontari dell'associazione Magna Graecia Outdoor hanno iniziato i lavori di pulizia dell'antica scalinata del torrente Livorno. La scalinata in passato veniva utilizzata dai residenti per raggiungere il quartiere di Marina Grande. Potrebbe rappresentare un percorso alternativo anche per i turisti che da piazza San Rocco vogliono raggiungere a piedi il lungomare.

<<Stiamo operando - ha spiegato Gianluca Bellantoni che sta coordinando le operazioni di pulizia - per portare in superficie l'antica scala in pietra che è tutta sommersa da terriccio e frane. Grazie ad una òrima rimozione del materiale si inizia a vedere la traccia della scalinata. Ancora c'è tanto lavoro da fare per riportare alla luce l'antico sentiero, perchè i gradini sono ricoperti di terra e detriti>>. I volontari hanno effettuato un sopralluogo sul puntone Cucullo, uno dei punti panoramici più spettacolari del Sentiero Aquila che fa parte della rete dei sentoeri del Mito. Dal sito è possibile godere della visuale sullo Stretto fra Scilla e la Costa Viola. L'Associazione ha programmato per il 7 maggio un'escursione.

I volontari, in occasione della Giornata Mondiale sull'autismo, sono stati impegnati al castello di San Niceto per un' escursione di beneficienza a favore de "Il Volo delle Farfalle-Evoluzione Autismo". L'associazione "Magna Graecia Outdoor", in collaborazione con i volontari della Biblioteca comunale "Antonia Assunta Paladino", ha lanciato l'hashtag #unlibroinescursione, per promuovere la lettura indipendentemente dal luogo fisico in cui ci si trova, portando la biblioteca all'aperto. L'iniziativa sta riscuotendo molta curisosità. (t.f.)