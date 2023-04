Presenti al Porto Antico di Genova gli alunni del Nautico IIS “E.FERMI” di Villa San Giovanni per celebrare la Giornata Nazionale del Mare 2023

La giornata del mareCome ogni anno in aprile si ricorda la Giornata Nazionale del Mare , istituita nel2018 con il Decreto Legislativo 229/2017. Per celebrarla giorno 14 aprile, si è svolto un evento a Genova in collaborazione con la Guardia Costiera rivolto a scuole e studenti al quale ha partecipato, in videoconferenza,anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia tra i quali quattro alunni del Nautico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Fermi” di Bagnara, con sede a Villa San Giovanni dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, accompagnati da due docenti.L’obiettivo della giornata è la promozione del rispetto e della tutela dell’ambiente marinoe lo sviluppo della cultura del mare, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti.L’appuntamento, dalle ore 9:00, al Porto Antico di Genova ha coinvolto studentesse e studenti in incontri, workshop,laboratori e presentazionedelle attività degli Istituti Nautici accompagnati da momenti di approfondimento con interventi di Associazioni e Istituti che collaborano con la Guardia Costiera in difesa dell’ambiente.

La Ds del Nautico “Fermi”,prof.ssa Graziella Ramondino, sempre molto attenta, sensibile e premurosa alla formazione culturale e professionale qualificata dei suoi alunni, ha prontamente reso possibile la partecipazione di una delegazione del suo Istituto a Genova, affermando che è un’occasione importante per far riflettere i ragazzi su questa straordinaria risorsa della natura che ha condizionato nei millenni la nostra storia e che è tuttora troppo poco valorizzata. La DS ha condiviso l’obiettivo della giornata e delle attività a essa correlate cioè quello di rendere gli studenti cittadini attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore. “Del mare riconosciamo il suo odore, il suo colore, la sua forza e la sua ricchezza”, pertanto, continua a dire la Ramondino era importante far partecipare i nostri giovani, si tratta di un modo per riflettere e sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, un bene prezioso per noi e il nostro Pianeta.

Sono specialmente i giovani i destinatari di questa iniziativa sul tema e la cultura del mare come bene economico, culturale, scientifico e ricreativo, la nostra scuola ha l’obiettivo di far crescere la consapevolezza sullo stato di salute del Mare Nostrum e sui pericoli che lo minacciano. Sappiamo bene quanto questi obiettivi siano sfidanti ma sono tutti indispensabili per uno sviluppo sostenibile e conosciamo altrettanto bene il potere della condivisione:solo con un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, sarà possibile abbracciare questa forma di sviluppo globale.

