BAGNARA CALABRA Giro ciclistico della Città Metropolitana: ordinanza e divieti di sosta e di transito

giro cliclistico città metrpolitana Anche Bagnara Calabra, domenica 16 aprile, accoglierà il “Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria”. La partenza è prevista da Riace intorno alle 12, l'arrivo nel pomeriggio sul lungomare Falcomatà. Il passaggio nella cittadina della Costa Viola è previsto tra le 15.06 e le 15.25.

Di seguito l'ordinanza del Comune di Bagnara Calabra.

Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 16 aprile 2023. Interdizione al traffico pedonale e veicolare ivi compresa la sosta oltre il divieto di ogni attività e manifestazioni di qualsiasi genere in occasione della gara ciclistica del 16/04/2023 dalle ore 13:00 fino a fine corsa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Preso atto della richiesta da parte del sig. SELLERI Marco nato a Imola il 28/11/1959 residente in Mordano (BO), di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria” con partenza prevista da Riace Marina per il giorno 16/04/2023 alle ore 12.00;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara con particolare interesse per i tratti riguardanti il territorio comunale tra i quali sono di particolare interesse ai fini della viabilità il tratto compreso del rione di Porelli;

Considerata quindi la necessità, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale di dovere istituire, l' interdizione al traffico pedonale e veicolare ivi compresa la sosta ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli nel tratto di svolgimento della suddetta manifestazione che avrà luogo domenica 16/04/2023, sui seguenti tratti del territorio comunale: SS 18 nel tratto compreso nel del Rione Porelli a partire dal ponte Caravilla fino alla zona del “Calvario”;

Vista la nota della Questura di Reggio Calabria Commissariato di Villa San Giovanni prot. Cat A4/23/AA.GG. del 07.04.2023 acquisita dall'ente al prot. gen. in data 11.04.2023 al n. 7895;

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti l'art. 68 del T.U.L P.S., gli artt. 116, 119, 122, 141 e 142, del relativo regolamento, nonché il n. 5 dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 9 del codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

O R D I N A

in occasione della gara ciclistica “Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria” del giorno 16/04/2023 dalle ore 13:00 fino a fine corsa, sotto l'osservanza delle Disposizioni Legislative regolamentari vigenti ed a tutela della sicurezza stradale , della pubblica incolumità, del pubblico interesse, del patrimonio stradale,

a) Per il giorno domenica 16/04/2023 dalle ore 13:00 fino a fine corsa il divieto di sosta ambo i lati con interdizione del traffico veicolare e rimozione forzata dei veicoli nel tratto di svolgimento della suddetta manifestazione ciclistica sui seguenti tratti del territorio comunale: SS 18 nel tratto del Rione Porelli compreso tra il ponte Caravilla fino alla zona del Calvario (SS 18 rione porelli);

b) E' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;

c) E' fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli, nonchè ai pedoni, di immettersi nel percorso interessato dal transito dei ciclisti;

d) E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

e) Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti e per il pubblico intervenuto, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli autorizzati dall'organizzazione e degli organi di polizia addetti alla vigilanza della gara;

Il Coordinatore della Polizia Locale Pasqualino De Marco

Il Responsabile della Polizia Locale Dott. Giuseppe Marino