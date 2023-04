BAGNARA CALABRA - Rinviata a domenica 30 aprile l'escursione sui sentieri di "Petrachjana"

Invito - Petrachjana

BAGNARA CALABRA - A causa dell'arrivo di una perturbazione che nel weekend interesserà la cittadina della Costa Viola, l'escursione sui sentieri di "Petrachjana", programmata per il prossimo 16 aprile, è stata posticipata a domenica 30 aprile. In particolare a partire da giovedì notte il tempo inizierà a cambiare per l’arrivo sull’Italia meridionale di una perturbazione atlantica.