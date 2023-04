In piazza San Gaetano a Melia sarà realizzato un murale raffigurante padre Massimiliano Kolbe

Melia di Scilla

Nei giorni scorsi la dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, commissario straordinario del Comune, ha approvato la proposta inoltrata dal parroco di Melia di Scilla, padre Pasquale Triulcio per la realizzazione di un murale. L'opera di street art sarà realizzata nelle vicinanze di piazza San Gaetano, in prossimità della chiesa dedicata al santo patrono della frazione di Melia.

Il commissario straordinario Surace in merito all'iniziativa ha concesso il patrocinio non oneroso e l'uso del logo del Comune. Il parroco Triulcio ha risposto all'avviso della Città Metropolitana di Reggio Calabria rivolta ai Comuni del territorio per la disponibilità di spazi urbani per la realizzazione di murales che valorizzino le aree urbane anche periferiche, ubicate nelle vicinanze di luoghi significatividal punto di vista paesaggistico, naturalistico e culturale. <<Tra le finalità indicate nell'avviso - spiega Padre Pasquale Triulcio - spiccano la realizzazione di percorsi artistici a cielo aperto, l'avvio di processi di cittadinanza partecipativa attiva e la promozione di nuove forne di inclusione sociale e di educazione culturale>>.

Il murale avrà un'altezza di circa tre metri e una lunghezza di 4 metri. E' stata proposta per il murale la realizzazione della scritta "Solo l'amore crea" con un immagine raffigurante padre Massimiliano Kolbe, martire di Auschwitz insieme alle figure di Madre Teresa e di Giovanni Paolo II.

t.f.