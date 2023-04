Scilla, scioglimento quasi scontato nella cittadina della Costa Viola

comune di scilla La notizia dello scioglimento del consiglio comunale per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata arriva nella tarda serata del Giovedì Santo. A Palazzo San Rocco si attende la triade commissariale per un periodo di diciotto mesi.

Ancora una volta nella storia politica di Scilla e a distanza di circa cinque anni l'ente viene nuovamente commissariato. Il primo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose risale a marzo del 2018, a guidare il paese era Pasqualino Ciccone. Il 3 ottobre 2022, a seguito dell'operazione "Nuova Linea" lo stesso Pasqualino Ciccone, rieletto a settembre 2020, presenta le dimissioni perchè indagato per voto di scambio politico-mafiosoe la dottoressa Maria Grazia Surace è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune. Lo scorso 4 aprile, ultima data utile per la presentazione delle liste per le elezioni comunali, non si sono registrate candidature, probabilmente lo scioglimento dell'ente si è dato per scontato.

La commissione d'accesso antimafia si era insediata a Palazzo San Rocco lo scorso mese di agosto su disposizione dell'allora ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, su proposta del Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani. Lo scioglimento del Comune per condizionamenti della criminalità organizzata preoccupa i residenti: da una parte la delusione di vedere il proprio ente nuovamente commissariato a distanza di pochi anni, dall'altra la speranza di poter risalire la china e vedere una classe politica capace di amministrare il paese. (t.f.)