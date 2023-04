Primo torneo di Briscola e Tresette alla Pro Loco di Bagnara Calabra intitolato a Natale Velardo

Giuseppe Triulcio e Vincenzo Barilà A vincere la coppia formata da Vincenzo Barilà e Giuseppe Triulcio del rione Porelli

Si è svolto nei giorni scorsi la prima edizione del torneo "Briscola & Tresette". La singolare iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, ha visto la pertecipazione di numerosi soci e non ed è stata pensata per ricordare Natale Velardo, venuto a mancare nei mesi scorsi. La gara si è svolta ad eliminazione diretta, con tabellone tennistico, a sorteggio per la prima partita. Ha vinto la prima edizione del torneo la coppia formata da Vincenzo Barilà e Giuseppe Triulcio del rione Porelli . Alla cerimonia di consegna del premio erano presenti la figlia e la moglie di Natale Velardo che hanno apprezzato l'iniziativa in ricordo del proprio familiare e socio del sodalizio turistico dal 1980. (t.f.)