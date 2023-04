SCILLA Il Comitato Pro Casa della Salute ha trovato il legale

Ospedale Scilla Dopo l'appello lanciato dal Comitato Pro Casa della Salute per reperire un legale disponibile a seguire le vicende inerenti lo Scillesi d'America dopo la chiusura della parte di nuova costruzione della struttura sanitaria, ha assunto gratuitamente l'incarico l'avvocato Vincenzina Leone.

<<Dopo aver più volte ribadito durante i nostri sit in - spiega la presidente Carolina Cardona - che il comitato necessitava di avere un difensore, sperando nella disponibilità di un legale scillese e dopo averlo chiesto esplicitamente persino tramite i social, atteso che nessun legale scillese si sia fatto avanti per aiutarci nella battaglia a favore della casa della salute, abbiamo accolto la cortese disponibilità dell'avvocato Leone che, seppur non scillese d'orogine, ama il nostro paese ritenendolo la sua seconda casa>>.

t.f.