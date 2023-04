Scilla, comune sciolto per infiltrazioni della ‘ndrangheta: parlano i cittadini

Scilla comune sciolto. Parlano i cittadini Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla e l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria, per un periodo di diciotto mesi. Niente elezioni quindi a Scilla il prossimo maggio, ma a breve dovrebbe essere nominata una triade commissariale per la gestione dell'Ente.

In queste interviste a parlare sono i cittadini di Scilla, che per la seconda volta nel giro di pochi anni vedono il Consiglio comunale nuovamente sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata.