BAGNARA CALABRA Domenica 30 aprile escursione sui sentieri di "Petrachjana"

sit Domenica 30 aprile la Cooperativa Agricola "Terre della Costa Viola" e l'azienda agricola "Rasulei" organizzano un'escursione sui sentieri di "Petrachjana". Il raduno è previsto alle ore 9.00 in Via Nazionale, nelle vicinanze di contrada Lena, per poi raggiungere i terrazzamenti ed i vigneti dell'area interessata all'escursione.

Da qualche anno c'è un impegno concreto a "Petrachjana" di aziende agricole che puntano con determinazione e tanti sacrifici ad alcune produzioni di pregio come lo zibibbo, lo zafferano e il miele. In questa prima escursione saranno presentate le aziende agricole che lavorano i terreni di "Petrachjana", ed è prevista inoltre una visita guidata lungo il "Sentiero del Vino" e la via dei "Muretti a secco". La messa a dimora della "Vite della Speranza" concluderà la prima parte della mattinata. La degustazione dei prodotti di "Rasulei" e della Coperativa Agricola "Terre della Costa Viola" chiuderà l'evento.

In basso la locandina dell'evento.