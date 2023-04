La Star Bus compie dieci anni, il 23 aprile grande festa a Bagnara Calabra

Star Bus in Festa Grande festa domenica 23 aprile a Bagnara Calabra in occasione dei dieci anni della fondazione della Star Bus. L'azienda di trasporto bagnarese offre transfer privati, noleggio bus, servizi navetta da e per l'aeroporto di Lamezia Terme, e collegamenti con l'Università di Cosenza.

Fondata da Domenico Soldano, giovane imprenditore ma con un passato pluriennale da manager commerciale in note ed affermate aziende italiane. Nel 2013 ha deciso di investire nel turismo e nel settore NCC, trasformando un pullman da turismo in un bus super lusso e tecnologico ottenendo ottimi risultati ed importanti commesse come il giro d’Italia nel 2012 per la squadra LIQUIGAS, nonché numerosi concerti con big della canzone Italiana come Ron, Povia, Fabbrizio Moro, Meneguzzi e Katia Ricciarelli. Oggi la Star Bus dispone di un importante flotta mezzi, ed è diventata punto di riferimento nel settore del trasporto di persone sia in ambito regionale che nazionale; un'azienda moderna che si avvale di personale qualificato e pronto a rispondere ad ogni esigenza del cliente. Per Domenico Soldano questi primi dieci anni non sono un punto di arrivo, <<ma solo una sosta in attesa di ripartire per raggiungere mete e traguardi più ambiziosi>>. L'appuntamento è a Bagnara Calabra domenica 23 aprile per passare un pomeriggio in compagnia della Star Bus in una delle più belle cittadine calabresi.

"Star-Bus in Festa" - PROGRAMMA

Ore 16.00 Raduno d'auto d'epoca lungo il Corso Vittorio Emanuele II ed esibizione di artisti di strada -Parco giochi gratuito per bambini posizionato in Piazza Villari;

Ore 19.00 In Piazza Matteotti taglio della torta con assaggio a cura delle pasticcerie di Bagnara e intrattenimento musicale con Alex Polimeni;

Ore 21.30 Concerto in Piazza Matteotti del gruppo "Gabriele La Ponte Trio"