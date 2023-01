BAGNARA CALABRA Concessione alla Pro Loco in comodato d'uso di un locale adiacente alla sede sociale

pro loco bagnara L'associazione turistica Pro Loco ha ottenuto la concessione di un locale attiguo alla sede sociale. L'ente di promozione turistica, facendo seguito alle precedenti concessioni per l'utilizzo del locale attiguo alla sede, ha chiesto all'amministrazione comunale di poterlo utilizare a tempo indeterminato per sopperire alle esigenze logistiche dell'associazione, in particolare per le attività ludiche e culturali già programmate dai soci.

Motivata la scelta da parte dell'amministrazione comunale di dare in concessione il locale all'ente di promozione turistica: <<La Pro Loco svolge - si legge nella delibera di Giunta - il suo operato senza fini di lucro, nell'ambito di numerosi e variegati settori. Valutate le esigenze rappresentate dall'associazione e tenuto conto dell'avvenuta presentazione da parte del Comune di due progetti di servizio civile universale, aventi tra l'altro la finalità di promuovere, anche attraverso i canali social dell'ente l'attrattiva turistica del territorio, la cui realizzazione, di recente avviata con la nomina di diciotto volontari rende opportuna una sinergia con le attività istituzionali della Pro Loco>>.

Il vano attiguo alla sede sociale è stato concesso in comodato d'uso sino al 31 dicembre 2023 e sarà utilizzato dall'associazione per la sola gestione delle attività connesse alle sttività associative. La Pro Loco dovrà mantenere l'immobile in perfetto stato di manutenzione ordinaria e non potrà eseguire alcun intervento se non autorizzato dal Comune.

t.f.