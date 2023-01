luce del mondoBAGNARA CALABRA – Dal primo gennaio al due febbraio nella cittadina del basso Tirreno sarà custodita la luce della pace da Betlemme. Davanti al bambinello di Betlemme che si trova nella mostra allestita nell'aula magna della scuola civica di musica, brilla da domenica scorsa la fiammella della pace e ci restrà fino al giorno che la chiesa ricorda la presentazione di Gesù bambino al tempio (candelora).

La mostra, che sta riscuotendo molti consensi da parte dei numerosi visitatori, molti provenienti dai paesi vicini e da Reggio Calabria, invece, sta per chiudere i battenti, ormai sono rimasti solo pochi giorni per potere visitare quest'evento unico mai fatto nella nostra terra. In via del tutto eccezionale anche nei feriali, vista la presenza della luce della pace, la mostra resterà aperta dalle 17,00 alle 20,00, fino al sei gennaio festa dell' Epefinia del Signore. La luce della pace arriva dalla Chiesa della Natività che si trova a Betlemme dove, vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’ Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca. Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio. Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana. Seguendo l'esempio dei promotori della luce della pace, anche il pio sodalizio di Santa Cecilia, ha deciso di predisponendo alcune iniziativa fino al 2 febbraio per ricordare a tutti l'impegno alla preghiera per la pace, il calendario degli appuntamenti sarà reso noto fra qualche giorno.

Vincenzo Panuccio