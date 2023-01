BAGNARA CALABRA La Pro Loco ricorda l'incontro con Papa Benedetto XVI

Santo Padre Benedetto XVIÈ ancora viva la gioia tra i soci della Pro loco di Bagnara Calabra per l’incontro con Sua Santità Benedetto XVI in udienza generale prima delle sue storiche dimissioni. In quell'occasione, il presidente Bruno Ienco era stato benevolmente ricevuto dal Santo Padre intrattenendosi con lui per alcuni minuti.

A nome dei soci della Pro loco e della cittadina tutta, il presidente aveva offerto a Sua Santità un esemplare di pesce spada in ceramica realizzato dagli artisti ceramisti di Pellegrina di Bagnara e del torrone di produzione dei pasticceri locali. Il Papa, apprezzando i doni ricevuti, aveva altresì chiesto il loro significato e la loro provenienza al presidente del sodalizio bagnarese il quale esaustivamente aveva dato risposte alle Sue domande. Oggi la Pro loco di Bagnara Calabra, conservando vivo il ricordo di Sua Santità Benedetto XVI, si unisce alle preghiere della Santa Madre Chiesa in suffragio della Sua anima assicurando la celebrazione di una Santa messa opera di una giornata di silenzio in Sua memoria.

Nota stampa Pro Loco Bagnara