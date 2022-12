La XV edizione della MaxiTombolata benefica di Incontriamoci Sempre è stata un successone

Tombolata di Incontriamoci Sempre Grande successo, nel giorno di S.Stafano, per la bellissima iniziativa dell'Associazione Incontriamoci Sempre che, unitamente all'Opera Antoniana, ha organizzato, presso l'auditorium Don Orione, la classica Maxi Ttombolata benefica. La sala, gremita in ogni ordine dei posti, ha dimostrato ancora una volta la voglia ed il desiderio di condividere momenti di unione tra persone, dopo lo stop forzato di due anni.

"Tanti premi offerti da prestigiose Aziende Calabresi" dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "impreziositi dal prestigioso premio offerto dalla Expert per la SuperTombolissima finale". L'aperitivo iniziale ed il buffet, offerti da Incontriamoci Sempre prima dell'inizio sono stati molto graditi dal pubblico.



"Abbiamo inoltre vissuto" prosegue Strati "un momento molto significativo per noi, in l'apertura, con il riconoscimento alla signora Cambera che, con i suoi 92 anni è la partecipante più longeva e sempre presente dalla prima edizione, del lontano 2007. Adesso si lavora con tanto entusiasmo al Treno della Befana del prossimo 6 gennaio."