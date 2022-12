Il plesso scolastico di Pellegrina augura a tutti buone feste con un messaggio di pace e fratellanza

Pellegrina - Natale - ScuolaBAGNARA CALABRA - Pellegrina - Il 20 dicembre scorso, dopo due anni di restrizioni a causa del covid, la scuola di Pellegrina apre le porte alle famiglie per farle assistere al messaggio di pace e fratellanza trasmesso dagli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Un caloroso ringraziamento va al Dirigente scolastico, Dott. Renato Scutellà, al presidente dell'A.P.C.S.A., Prof. Giuseppe Spoleti, che ha voluto far rivivere gli antichi mestieri, e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell'evento. Meritano un grande plauso le due responsabili di plesso, Anna Maria Carmelitano e Angela Barbaro, e i docenti tutti che, in poco tempo, hanno messo in scena la drammatizzazione "La Notte Santa" per farci vivere l'incarnazione di Gesù Salvatore. Canzoni, balletti e una recita conclusiva in inglese hanno ricreato una familiare atmosfera natalizia. Padre Giuseppe Saraceno ha infine suggellato i festeggiamenti con parole di speranza unite alla santa benedizione, augurando a tutti un sereno Natale.

Domenica Maio