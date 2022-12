Sottoscritto protocollo di intesa tra l'Istituto Tecnico Agrario di Palmi e l'Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina

La firma del protocolloUna collaborazione oramai collaudata quella con l’Istituto Tecnico Agrario “Einaudi - Alvaro” di Palmi, finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio nonché alla divulgazione della cultura e delle tradizioni locali. È in questa cornice che si collocala sottoscrizione nella giornata di ieri di un Protocollo d’Intesa siglato tra il Dirigente Scolastico dell’ITA, Dr. Domenico Pirrotta e il Coordinatore dell’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” Avv. Gianluca Maisano.

Il Protocollo rappresenta il punto di partenza di una lunga e positiva interlocuzione tra l’Istituto Scolastico e il Sodalizio e si inserisce nel quadro delle attività volte a favorire il recupero, lo studio e la diffusione della produzione del grano “secria”, antico cereale autoctono pellegrinese coltivato anticamente sulle colline di Bagnara. Il progetto prevede la realizzazione e gestione da parte dell’Associazione C.A.P., in collaborazione con i panificatori pellegrinesi, di un campo sperimentale di grano “secria” di oltre 6000 mt, con finalità di studio e promozione territoriale.

L’accordo impegna l’istituto Agrario-che ha come responsabile del progetto la prof.ssa Maria Falbo- a procedere, con propri mezzi, allo svolgimento di una serie di attività, analisi e valutazioni a carattere tecnico/scientifico per determinare la purezza del seme, la germinalità del campo, i suoi caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, realizzando, altresì, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dip. di Agraria - delle parcelle didattiche per mettere a confronto le varie densità di semina, delle quali saranno monitorati i diversi caratteri agronomici, gli stadi fenologici e la resa. La firma del protocollo d’intesa con l’ITA va nella direzione dello sviluppo e della crescita del territorio, mirando al raggiungimento di obiettivi concreti e utili per l’intera collettività.

Cittadinanza Attiva Pellegrina