ASSEMBLEA NAZIONALE CNG : Il Presidente di Atena Francesco Catalano eletto nella Commissione Formazione ed Orientamento

francescoCATALANO CNGARAPACISSi è svolta a Roma l’assemblea nazionale del Consiglio Nazionale dei Giovani convocato dal Presidente Maria Cristina Pirsani ed alla presenza del Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi. Il consiglio Nazionale dei Giovani, istituito con legge 145/2018 è l’organo consultivo cui è demendata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni nazionali e locali per ogni confronto sulle politiche attive che riguardano il mondo giovnaile.

Durante i lavori assembleari è stato presentato altresì dall’Avv. Luigi Iorio il report “ Disagio Giovani oggi” e sono stati fatti degli approfondimenti sulle tematiche del lavoro e del benessere. Presente ai lavori l’Associazione Atena Mediterranea di Reggio Calabria con i due delegati Francesco Catalano di Scilla ed Antonino Castorina di Reggio Calabria.

L’assemblea ha eletto i componenti delle varie commissioni tematiche che andranno a svolgere un ruolo di proposta e consulta con il board del Cng ed in supporto del Presidente Maria Cristina Pisani. Tra i componenti delle varie commissioni l’asssociazione Atena Mediterranea elegge Angela Pecoraro di Salerno ma residente a Modigliana nella commissione Cittadinanza attiva e servizio civile , Francesco Danisi di Reggio Calabria nella Commissione Esteri e Francesco Catalano di Scila nella Commissione Formazione ed Orientamento.

Franceso Catalano originario di Scilla ha assunto da questa estata la presidenza dell’Associazione Atena Mediterranea e lavora come assistente sociale nell’area Metropolitana di Reggio Calabria dopo essersi laureato all’Università di Messina ed avere perferzionato gli studi all’Università Dante Alighieri di Reggio Calabri.

La nostra presenza in tre commissioni tematiche è un importante riconoscimento per l’intero gruppo- afferma il Presidente Catalano -che proseguirà il suo lavoro in supporto del Presidente del CNG Maria Cristina Pisani e di tutto il Board per porre all’attenzione del governo e dei vari enti locali le difficoltà e l’esigenza di risorse liquide ed imminenti per superare, specialmente nel Sud Italia ,le difficoltà legate al tema del lavoro e del disagio giovanile per come esplicitato anche nel report presentato a tutte le associazioni presenti.