Consegnata all’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace mons. Maniago la statuina del Presepe 2022: la florovivaista

da sx Borrello mons. Maniago e BifanoSignificativa iniziativa di Coldiretti e Confartigianato. E’ stata consegnata, dal presidente interprovinciale Coldiretti di Catanzaro - Crotone e Vibo Valentia Fabio Borrello e dal presidente di Confartigianato Catanzaro Vincenzo Bifano, all’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace mons. Claudio Maniago una statuina per presepe 2022.

Rappresenta la “florovivaista”. È stata scelta una figura simbolo delle imprese impegnate nella cura e nella tutela della biodiversità, della bellezza del creato e dei luoghi; un messaggio, in linea con la “Laudato Sì” di Papa Francesco sulla a necessità di prendersi cura della natura, delle persone e del futuro delle nuove generazioni. In questi giorni la statuina sarà consegnata a tutti i Vescovi della Calabria. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola è di arricchire il presepe anche con figure che parlino del presente e del futuro per una società giusta e solidale nello spirito del Santo Natale.

La statuina che rappresenta la florovivaista